Breast Cancer: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!
Breast Cancer Symptoms: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ (ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್) ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಸ್ತನ, ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಸಿ
ರೋಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ತನದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು (ಟ್ಯೂಮರ್) ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಗುರುಗಾಂವ್ನ ಮೇದಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಕಾಂಚನ್ ಕೌರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಗಡ್ಡೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವುರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದರೂ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ
ಸ್ತನದ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದರೂ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು.
ಕಂಕುಳಿನ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತೆ
ಈ ರೋಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ, ಕಂಕುಳಿನ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ (ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್) ಬೇಗನೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ, ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಯಕೃತ್ತು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಕುಳಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ, ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ರಾವ, ಮತ್ತು ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಳಿ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ
ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಬಳಸಿದರೂ ಈ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರಲ್ಲ
ಸ್ತನದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗಳು (Dimpling) ಬೀಳುವುದು, ಚರ್ಮವು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತೆ ದಪ್ಪವಾಗುವುದು, ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು.
