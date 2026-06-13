ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ 9 ವಸ್ತು ಎಂದಿಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು
Washing machine care: ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದುಬಾರಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್
ನಾವುಗಳು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದುಬಾರಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಲಾಂಡ್ರಿ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ 'ಕೇರ್ ಟ್ಯಾಗ್' ಗಮನಿಸದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೆ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಲೇಬಾರದ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತೊಳೆಯಬೇಕಾದ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಅತಿಯಾದ ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು (Extremely dirty items)
1. ಅತಿಯಾದ ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು (Extremely dirty items)
ಮರಳು ತುಂಬಿರುವ ಟವೆಲ್ಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಅತಿಯಾದ ಮರಳು, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದರಿಸಿ/ಕೊಡವಿ ಹಾಕಿ. ನಾಯಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನೀವು ಲಿಂಟ್ ರೋಲರ್ (Lint Roller) ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
2. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಫೋಮ್ ದಿಂಬುಗಳು (Solid foam pillows)
2. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಫೋಮ್ ದಿಂಬುಗಳು (Solid foam pillows)
ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು (Solid memory foam pillows) ಎಂದಿಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಮಷಿನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಈ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೂ ತೊಳೆಯಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ನೀರಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಫೋಮ್ ಹರಿದುಹೋಗಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಇದರ ಬದಲು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದಾದ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
3. ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳು (Weighted blankets)
3. ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳು (Weighted blankets)
ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 'ಮಷಿನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು (Capacity) ಯೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳು 22 ರಿಂದ 24 ಪೌಂಡ್ಸ್ (ಸುಮಾರು 10 ಕೆಜಿ) ತೂಕವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವಾದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು 20 ಪೌಂಡ್ಸ್ (ಸುಮಾರು 9 ಕೆಜಿ) ತೂಕದ ವಸ್ತು ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, 15 ಪೌಂಡ್ಗಿಂತ (ಸುಮಾರು 6.8 ಕೆಜಿ) ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
4. 'ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಒನ್ಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Dry clean only items)
4. 'ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಒನ್ಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Dry clean only items)
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ "ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಒನ್ಲಿ" (Dry clean only) ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವು ಕುಗ್ಗುವ, ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುವ ಅಥವಾ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ (Silk), ಕ್ಯಾಶ್ಮೀರ್ (Cashmere), ಚರ್ಮ (Leather), ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಟ್ ಹಾಗೂ ಗೌನ್ಗಳಂತಹ ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
5. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Vintage and delicate clothing)
5. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Vintage and delicate clothing)
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ (Vintage) ಉಡುಪುಗಳು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ, ಸೂಡ್ (Suede) ಮತ್ತು ಲೇಸ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನೆರಿಗೆಯ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು (Pleated skirts), ಚರ್ಮದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣಿಗಳು, ಮಿನುಗುಗಳು (Sequins) ಅಥವಾ ಲೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ.
6. ಜಿಪ್ ಹಾಕದ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Items with an unzipped zipper)
6. ಜಿಪ್ ಹಾಕದ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Items with an unzipped zipper)
ನೀವು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಜಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅವುಗಳ ಜಿಪ್ (Zipper) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೆರೆದಿರುವ ಜಿಪ್ನ ಟೀತ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೆಶ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನವೂ ಅವುಗಳ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ.
7. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳು (Anything left behind in pockets)
7. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳು (Anything left behind in pockets)
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕಾಯಿನ್ಗಳು, ಕೀಗಳು, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್, ಹಳೆಯ ರಶೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗಳು ಜೇಬಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡಬಹುದು. ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಕರಗಿ ಇಡೀ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಬಾ ಹರಡಿದರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಕೀಗಳಂತಹ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
8. ಲೆದರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Leather clothing)
8. ಲೆದರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Leather clothing)
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಲೆದರ್ (ಚರ್ಮದ) ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಲೆದರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗಬಹುದು. ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒರೆಸಿ.
9. ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Clothing that might bleed)
9. ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು (Clothing that might bleed)
ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಗೆಯುವಾಗ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ (Bleed). ಇದು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಕಲೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಣ್ಣ ಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತೊಳೆಯುವುದು ಜಾಣತನ.
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