ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಈ 5 ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ!
Home Storage Mistakes: ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?
ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಲು ನಾವು ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಿನ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
1. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಕಬಲ್ ಬಿನ್ಗಳು (Stackable Fridge Bins)
ಇವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಚರಿ ಬದಲಾದರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ಗಳು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಇಂತಹ ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
2. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಬಿನ್ಗಳು
ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿನ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿನ್ಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ಅವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಗ್ಗದ ಬಿನ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಾಗುತ್ತವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.
3. ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈನರ್ಗಳು (Shelf Liners)
ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಸುವ ಲೈನರ್ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬದಲಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನೇರವಾಗಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ.
4. ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಶೂ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳು (Flimsy Shoe Organizers)
ಶೂ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಡ್ರಾಪ್-ಫ್ರಂಟ್ (Drop-front) ಶೂ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲಾಕ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೂಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೂ ರಾಕ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
5. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳು
ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ..
ಸಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗಳು: ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಟೈಯರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು: ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
