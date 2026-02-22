- Home
- ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ?, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಈ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ
How to store rice for a long time: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುಳುಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 4 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹುಳುಗಳು ಹತ್ತುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ನೀವು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆರೆದ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ 4 ಸುಲಭ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..
1. ಏರ್ಟೈಟ್ (ಗಾಳಿಯಾಡದ) ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಡಬ್ಬವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ
ಹುಳುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಅಕ್ಕಿಯ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 3-4 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ (Tejpatta) ಅಥವಾ ಒಣ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೀಟಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಹತ್ತುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳು ಸಹ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
4. ಲವಂಗ ಅಥವಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬಳಸಿ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 8-10 ಲವಂಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇವುಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
