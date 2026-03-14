ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಕಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ತಂಪಾಗುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಡೆ (ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ) ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಆಗ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಲುಪದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಚಾಕುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುವ ಆವಿಯು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
