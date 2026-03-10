Ugadi Bhavishya 2026: ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಬಹುದು; ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ!
Relationship Alerts In Kannada: ಹಬ್ಬಗಳು ಕಳೆದಂತೆಯೋ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು. 2026 ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದು?
ಮೇಷ (58%)
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (42%)
ಅತಿಯಾದ ಹಠಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಭದ್ರತೆ. ದೂರಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (67%)
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೊ೦ದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಹಂ, ಜಗಳ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (55%)
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ( 60% )
ಅಹಂ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ (52%)
ನಕಲಿ ಸಂತೋಷವು ನಿಜವಾದ ನೋವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಡುವುದು
ವೃಶ್ಚಿಕ (70% )
ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗವು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ (6.33%)
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಯಕೆಯು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಒಂಟಿತನ ಕಾಡಬಹುದು
ಮಕರ(45%)
ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (68%)
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೋಯಿಸಬಹುದು. ಒಂಟಿತನ ಕಾಡಬಹುದು
ಮೀನ (56%)
ಅತಿಯಾದ ಭಯಯುಕ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು.