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- ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ?
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ?
Rakshitha Shetty: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೂ ಹಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಆಪ್ತರು ಅವರ ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ?
ರಕ್ಷಿತಾ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ನೇಹ, ಕಲಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದವರು ಈಗ ಅವರ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು.
ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ
ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಧ್ರುವಂತ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ನಾನು ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿ
ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಂಬಿ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ (Third Person) ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಜನರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಬದಲು ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಈ ನೇರ ನಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ರಕ್ಷಿತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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