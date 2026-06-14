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- Bigg Boss 13ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್- ಛಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ
Bigg Boss 13ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್- ಛಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಿಗ್ಬಾಸ್
ಹಿಂದೆಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಿಂತಲೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ಸಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿ ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಮೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಇದಾಗಲೇ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಬದಲಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದು?
ಇದಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೂಲ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ (Bigg Boss 12 in Colors Kannada) ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ವಾಹಿನಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಚನೆ ಏನು?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಭರದಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ವಾಹಿನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಶ್ಯಾಲಿಟಿ ಏನು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂದಿದೆ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿ.
ಇದನ್ನೂ ಹೇಳೋದು ಕಡ್ಡಾಯ
ಪ್ರತಿಭೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲೊಂದು ವೇದಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವೆಷ್ಟು ಅರ್ಹರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫಾಲೋಮಾಡಲೇಬೇಕಿದೆ.
ಇದಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಕೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ colorskannada.jiostar.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾಹಿನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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