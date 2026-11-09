ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರಾನೇರ ಕೌಂಟರ್; ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನಾ ಎಂದ ಮಂಜ?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮನೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನೇರಾನೇರ ಕೌಂಟರ್ ಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಂಟರ್
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗಿರೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜುನಾತ್ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್
ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾನ್ ಗುಣಗಾನ
ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೂಮ್ಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮಂಜು ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಹವಾ ಎಂದು ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಎಂದು ನಗಮೊಗದಿಂದಲೇ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನಾ ಎಂದ ಮಂಜ?
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶತ್ರುವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನಾದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಎಂದು ಮಂಜು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕಸ ಹಾಕಿದ ಮಂಜು
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದಿದ್ದ ಮಂಜು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಸ ಹರಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
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