ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಮಾತೃಭೂಮಿ; ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವಲಯ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಈಗ, ನಟ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ನ.10ರಂದು ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಖಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ!
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗಾಯವು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
'ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕದನ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ "ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿರುವ ಚಿತ್ರ!
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು 2020 ರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಟ್ರೇಲರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.