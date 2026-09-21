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- ಮಿಡ್-ವೀಕ್ ಶಾಕ್! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ಗಳು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ? ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಮಿಡ್-ವೀಕ್ ಶಾಕ್! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ಗಳು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ? ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಿತ್ತಾಟ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಟಾಸ್ಕ್ನಂತಹ ಪೈಪೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಿತ್ತಾಟ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಟಾಸ್ಕ್ನಂತಹ ಪೈಪೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಾರದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಔಟ್!
ಈ ವಾರ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶ್, ವೈಷ್ಣವಿ, ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್', ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!
ಬಳಿಕ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಅವರ ಸರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರಾದವು. ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೆ, ಮಂಜ ಅವರು 'ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ' ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಮೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲವೇ?
ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರಾ?
ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದಂತೆ ತೋರಿಸಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂಜ ಅವರನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12'ರಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫೇಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಆನಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು. ಆದರೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಜೊತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದೂ ಆಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂಜ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಟ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
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