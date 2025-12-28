- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನೂ ಬಿಡದ Bigg Boss ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ: ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಕಣ್ಣು-ಬಾಯಿ!
ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನೂ ಬಿಡದ Bigg Boss ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ: ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಕಣ್ಣು-ಬಾಯಿ!
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ತಮ್ಮ ತರ್ಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ತಮ್ಮ ಮೃತ ಅಜ್ಜಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಹೀರೋಯಿನ್ರ ಕಣ್ಣು, ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತರ್ಲೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Bigg Boss Gilli Nata) ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತರ್ಲೆಗೆ ಫೇಮಸ್. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಷೋನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿತಾಪತಿ
ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಜ್ಜಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಿತಾಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ನೆನಪು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬ್ಯಾನರ್
ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅಜ್ಜಿಯ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕಿತಾಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಕಣ್ಣು, ತುಟಿ
ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಹುಬ್ಬು-ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿಸಿದೆ. ತೆಲುಗು ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ-ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಂದು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದರು ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ
ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೇ ಎಂದಾಗ ಅವರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದರು ಎಂದು ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕಿತಾಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.