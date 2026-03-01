- Home
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗ ರೈತನಾಗಿರಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಪುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 ರಲ್ಲಿ (Bigg Boss 12) ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಂದರೇನು ಎಂದೇ ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಪುಟ್ಟಿ, ಫಿನಾಲೆಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮರಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾರ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರೋ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗ ರೈತ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಯವನಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು vlog ಮಾಡುತ್ತಲಿರಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ vlog ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗಲಿ, ಇರೋದು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಕನಸಿನ ಹುಡುಗ
ಈಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗನ ವಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಹುಡುಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗದ್ದೆ ಇರಬೇಕು, ಗುಡಿಸಲು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಕೋಳಿ ಗೂಡು ಇರಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜ್ಜಿ ಬೇಕು
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕನಸನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತಾ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ!
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕವೂ ರೈತನ ಮಗನೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಲೆವೆಲ್ ಹುಡುಗನ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
