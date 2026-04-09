Bhagyalakshmi Serial: ಮನೆಹಾಳ ತಾಂಡವ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯ; ಅಸಲಿ ಆಟ ಈಗ ಶುರು!
Bhagyalakshmi Kannada Serial Episode Update: ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ್ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲವಾ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗ್ಯ, ಸಖತ್ ಆಗಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಾಂಡವ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?
ಹೌದು, ಭಾಗ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನರಕ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ತಾಂಡವ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದು ಭಾಗ್ಯಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ತಾಂಡವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅವನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಳನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾಗ್ಯ ತಿರುಗೇಟು
ತಾಂಡವ್ ಎಂಥ ನೀಚ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಳನ್ನು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಂಡವ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇವಳು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೂಡ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ತಾಂಡವ್ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಮದುವೆ ಮುರಿದಿದೆ.
ಆದಿ, ಭಾಗ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ?
ತನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದಿ, ಭಾಗ್ಯಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ತಾಂಡವ್ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ವಿ ಕೂಡ ಆದಿ-ಭಾಗ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಿ-ಭಾಗ್ಯ ಮದುವೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಆಗಲೂಬಹುದು.
ವೀಕ್ಷಕರು ಏನಂತಾರೆ?
ತಾಂಡವ್ ತರಹ ಗಂಡ ಇದ್ದರೂ..ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ..ಇವೆಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ಮತ್ತೆ ತಾಂಡವ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ, ನೀನು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ ನಾನು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತೀನಿ ಅಂತಾನೆ
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ
ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು 15-16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದರಿದ್ರದವನ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏಗೋದು ತಪ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾಗ್ಯಳಿಗೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಆಸೆ ಏನು?
ತಾಂಡವ್ ಮುಖ ನೋಡಿದರೇನೇ ಮೈಯಲ್ಲ ಉರಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ನಗು ನೋಡಿದರೆ ಸಿಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಳೋ ಆ ಭಾಗ್ಯ. ನಾನು ಕೋಣನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
ಭಾಗ್ಯ ತಂಡವ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನು 2 ಮದುವೆ ಆದನು, ನೀನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ
ತಾಂಡವ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರ್ತಾಳೆ ಇರು. ಭಾಗ್ಯಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಅದೆ ಮೋಸ ನಿನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಪಾಠವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಆಸೀಡ್ ಕುಡಿ.
