ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಿಂದ ಕರಿಯರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ Influencers
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಿಂದ ಕರಿಯರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗಳಿವರು.
ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್’ಫ್ಲ್ಯೂಯನ್ಸರ್
ಭಾರತದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್’ಫ್ಲ್ಯೂಯನ್ಸರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅದೇ ಮಾತು ನಂತರ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಗೆ ಮುಳುವಾಗುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಇನ್’ಫ್ಲ್ಯೂಯನ್ಸರ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರು ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ₹370 ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಪ್ರಣೀತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಕ್ಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ವಿವಾದವು ಪ್ರಣೀತ್ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತು.
ಸಮಯ್ ರೈನಾ
ಹಾಸ್ಯನಟ ಸಮಯ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವಿವಾದವು ಅವರ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶೋ "ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್" ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹಬಾಡಿಯಾ (ಬೀರ್ಬೈಸೆಪ್ಸ್) ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಮುಖಿಯಾ (ದಿ ರೆಬೆಲ್ ಕಿಡ್) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಯ್ ರೈನಾ, ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹಬಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವಾ ಮುಖಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡೀಯೋಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಲ್ವಿಶ್ ಯಾದವ್
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ವಿಶ್ ಯಾದವ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಗೆಲುವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಪೂರೈಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ, ಎಲ್ವಿಶ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಮುನಾವರ್ ಫಾರೂಕಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಮುನಾವರ್ ಫಾರೂಕಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತು. ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಗೌರವ್ ತನೇಜಾ
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಲಾಗರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಗೌರವ್ ತನೇಜಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನೋಯ್ಡಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.