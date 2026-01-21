- Home
- Bigg Boss ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದು ನಕಲಿ ವೋಟ್ಗಳಾ? ನಿಜವಾದ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು? ಏನಿದು ಆರೋಪ?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ವೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?
ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 (Bigg Boss 12) ಮುಗಿದು ಎರಡು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಷೋ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿನ್ ಆಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ
ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಾತ್ 37 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನ್ನರ್ (Gilli Nata Winner) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅಸಮಾಧಾನ
ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೆಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಡವನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಎಂದು ಇದಾಗಲೇ ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾದ ವೋಟ್ ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ...
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವೋಟ್ಗಳಿಗೂ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ವೋಟ್ಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ, ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಿಡಿ ಷೋ ಅಲ್ಲ...
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಷೋ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಟ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ.
ನನ್ನಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ
ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲವಾದ್ರೂ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
