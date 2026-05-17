PHOTOS: ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ Amruthadhaare Serial ನಟಿ; ದಿಯಾ ಥರ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ!
Amruthadhaare Serial ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ದಿಯಾ, ಜಯದೇವ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ದಿಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ರೈತನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ.
ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ನಟಿ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 14ರಂದು ಮದುವೆ
ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಮೇ 14ರಂದು ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಅಪ್ಪ ಹುಡುಕಿದ ಹುಡುಗನನ್ನೇ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿಯಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಇದೆ.
ಖುಷಿ
ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಓದಲಿದ್ದಾರಂತೆ.
