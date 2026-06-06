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- ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಯಕಿಯರು ಅದೇನು ತಿಂತಾರೆ? ಕೈ-ಕಾಲು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ರೌಡಿಗಳು ಮಟಾಷ್; ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ
ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಯಕಿಯರು ಅದೇನು ತಿಂತಾರೆ? ಕೈ-ಕಾಲು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ರೌಡಿಗಳು ಮಟಾಷ್; ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕಿಯರೇ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. 'ಅಮೃತಧಾರೆ', 'ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ'ಯಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಎಂದ್ರೆ ಅತಿಶೋಕ್ತಿಗಳ ಆಗರ ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲನ್ ಕೂಡ. ನಟರು ಬಹುತೇಕ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಮ್ಮಿ ಪೀಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಂತೂ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೊಮಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ನಾಯಕಿಯರ ಫೈಟಿಂಗ್
ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ನಾಯಕಿಯರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗಿಸಿ ರೌಡಿಸಂಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲು ಇರುವ ರೌಡಿಗಳೂ ಮಟಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದರೆ ರೌಡಿಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವುದು ಈಗಂತೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ
ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರು, ರಾಣಿ, ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಟಿಯರು ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಬೀಸಾಕಿದ್ದು ನೆನಪಿರಬಹುದು.
ದುರ್ಗಾ ಒದೆಗೆ ಮರ ಏರಿದ ರೌಡು
ಇದೀಗ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ಕೂಡ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟೇ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದಳು. ಅದ್ಯಾವ ಪರಿ ಎಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟ. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಒದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು ದುರ್ಗಾ.
ಭೂಮಿಕಾ ಫೈಟಿಂಗ್
ಅದೂ ಸಾಲದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕಿಸಿದಳು ಭೂಮಿಕಾ. ಭೂಮಿಕಾ ಏಟಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ರೌಡಿಗಳೂ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದರು.
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀರಿಯಲ್
ಇನ್ನು ವಾಹಿನಿ ಬದಲಾದರೂ ಲೇಡಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದ್ದಳು.
ಏನ್ ತಿಂತಾರೆ ಇವರು?
ಇವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಯರು ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯರ ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸೋ ಲೇಡಿ ರೌಡಿಗಳಪ್ಪಾ ಇವರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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