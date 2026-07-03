Hotel Style Sambar: ಸಾಂಬಾರ್ನ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
• ತೊಗರಿಬೇಳೆ - 1/2 ಕಪ್
• ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
• ಇಂಗು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
• ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
• ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
• ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
• ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ (ದನಿಯಾ) - 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
• ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3 ಅಥವಾ 4
• ಮೆಂತ್ಯ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
• ಜೀರಿಗೆ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
• ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಸಾಂಬಾರ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ
• ಎಣ್ಣೆ (ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ) - 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
• ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ತಲಾ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
• ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ (ಸಾಂಬಾರ್ ಈರುಳ್ಳಿ) - 10-15 (ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು)
• ಟೊಮೆಟೊ - 1 (ದೊಡ್ಡದು)
• ತರಕಾರಿಗಳು - ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ)
• ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ್ದು
• ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
1: ಬೇಳೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು: ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಇಂಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 4-5 ಸೀಟಿ ಕೂಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
2: ಮಸಾಲೆ ಹುರಿಯುವುದು: ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, 'ಹುರಿದು ರುಬ್ಬಲು' ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸುವರ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
3: ತರಕಾರಿ ಹುರಿಯುವುದು: ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದ ಬಳಿಕ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ.
4: ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದಿಸುವುದು: ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಂದ ನಂತರ, ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ತರಕಾರಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ, ಮಸೆದಿಟ್ಟ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
5: ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ! ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಿಸಿ. ಸಾಂಬಾರ್ ಮೇಲೆ ನೊರೆ ಬಂದಾಗ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ.
ಇದು ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಿಕ್: ಸಾಂಬಾರ್ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪರಿಮಳ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ!
ಕುಟುಂಬದವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಂಬಾರ್ಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸುವುದು ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕುಟುಂಬದವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ!