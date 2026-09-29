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- ಬೀಚ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಪೇಚಾಡ್ಬೇಡಿ!
ಬೀಚ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಪೇಚಾಡ್ಬೇಡಿ!
ಬೀಚ್ ವೆಕೇಶನ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಬಿಳಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬೀಚ್ ವೆಕೇಶನ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಬಿಳಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ. ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬೀಚ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಬ್ರಶ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು!
ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಬೀಚ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಕಡಿಮೆ
ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮತ್ತು ಮರಳು ಮೊಬೈಲ್, ಹಣ, ಚಾವಿ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒದ್ದೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಫುಟ್ವೇರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ
ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿ ಅಸೌಕರ್ಯದ ಶೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಟ್ರಿಪ್ನ ಮಜಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೀಚ್ ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು, ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಪೌಚ್, ಸಣ್ಣ ಟವೆಲ್, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
ಬೀಚ್ ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ. ಈಜಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮ ಒಣಗಿದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಟ್, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಸೇಫ್ಟಿಗೂ
ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗಲವಾದ ಬ್ರಿಮ್ ಇರುವ ಹ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಲುಕ್ನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು, ಮುಖ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬೀಚ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್
ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಲಿನನ್ನಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲೂಸ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಲಿನನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕವರ್-ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಜು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವಿಮ್ವೇರ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
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