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- ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ದ್ವೀಪ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: 'ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್'ನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಬೇರೆ!
ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ದ್ವೀಪ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: 'ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್'ನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಬೇರೆ!
ಕೇರಳದ ಮನ್ರೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏಕೆ ‘ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ದ್ವೀಪ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಅಷ್ಟಮುಡಿ ಸರೋವರ, ಕಲ್ಲಡ ನದಿ, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ವಾಟರ್ಸ್, ಡಚ್ ಚರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಒಳನಾಡಿನ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ
ಮನ್ರೋ ದ್ವೀಪವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮುಡಿ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಡ ನದಿಯ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಒಳನಾಡಿನ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 13.4 ಕಿಮೀ 2 ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಟು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ದ್ವೀಪ
ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ನೀರಿನ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಈ ದ್ವೀಪವು ಕೊಲ್ಲಂನಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಪರವೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 38 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕುಂದರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 12 ಕಿ.ಮೀ (7.5 ಮೈಲಿ) ಮತ್ತು ಕರುಣಗಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (16 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ‘ಕೇರಳದ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ದ್ವೀಪ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣ
ಈ ದ್ವೀಪ ಗ್ರಾಮವು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ತೆಂಗಿನ ನಾರು ನೇಯ್ಗೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸೀಗಡಿಗಳ ಆಹಾರ, ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಕಿರಿದಾದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು, ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು, ಲಗೂನ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ತುಪಾರಾದ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ
ಮನ್ರೋ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಚ್ ಚರ್ಚ್ ಕೇರಳದ ಪ್ರಾಚೀನ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1878ರಲ್ಲಿ ಡಚ್ಚರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಮುಡಿ ಸರೋವರದ ರಮಣೀಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ಡಚ್ - ಕೇರಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
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