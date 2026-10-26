ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 2026ರ ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜೋಯಾಲುಕ್ಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿದ 16.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ ಎರಡು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ದುಬೈ (ಅ.26): ತನ್ನ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ದುಬೈ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದುಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಡೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ! 'ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್' (Dubai Gold District) 2026 ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಉದ್ದದ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ (24-Karat) 'ಚಿನ್ನದ ಕಾಲುದಾರಿ'ಯನ್ನು (Gold Walkway) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಶೀದ್ ಅಲ್ ಹರ್ಮೂದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಡಿಗೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (Gold Souks) ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ದುಬೈ, ಈ ನೂತನ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಾದಿಯ ನಿಖರವಾದ ಉದ್ದ, ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಬೈ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ವಾಕ್ವೇ' ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದುಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದೇರಾ' (Deira) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು 2026 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ಬುಲಿಯನ್, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ಬೃಹತ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ದುಬೈ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫೀಸ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಆಭರಣ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ರಶೀದ್ ಅಲ್ ಹರ್ಮೂದಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಸಗಟು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಆಭರಣ, ವಜ್ರ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ ಮಳಿಗೆಗಳು 2026 ರ ಆರಂಭದಿಂದೀಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶೇ. 10 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
16.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ!
ಚಿನ್ನದ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಜೋಯಾಲುಕ್ಕಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ' (Joyalukkas Jewellery) ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸದ 'ಜುಮುಕಿ' (Jhumka) ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು 'ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು' (Guinness World Records) ಲಭಿಸಿವೆ.
22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಜುಮುಕಿಗಳ ತೂಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16.514 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ! ನವಿಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಜುಮುಕಿಗೆ 'ಮಯೂರ ಸಹಸ್ರ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ತೂಕದ (Heaviest) ಹಾಗೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ (Largest) ಕಿವಿಯೋಲೆ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2026 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಯುಎಇ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ತೌಕ್ ಅಲ್ ಮರ್ರಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಜುಮುಕಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಭರಣವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಡಿಗೆ ಹಾದಿ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಬೃಹತ್ ಜುಮುಕಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.