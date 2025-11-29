Kondamma Temple ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಚೇಳಿನ ಉತ್ಸವ: ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ!
Kondamma Temple : ಕೋರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಕೊಂಡದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚೇಳುಗಳ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗಪಂಚಮಿಯಂದು ಕೊಂಡದಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೂರದೂರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಚೇಳುಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಜನ.
ಕೊಂಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ನಿಗೂಢ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವಾಡದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗಳು ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವೆಂದರೆ ಕೊಂಡದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ.
ಚೇಳುಗಳ ತಾಯಿ
ಈ ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ವಿಷಪೂರಿತ ಚೇಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೊಂಡಮಯಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೊಂಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚೇಳುಗಳ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ದೂರದೂರದಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಚೇಳುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಬರುವ ಚೇಳುಗಳು
ಈ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೇಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ದಿನವನ್ನು ಚೇಳಿನ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಭಕ್ತರು ಚೇಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಚೇಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೇಳಿನ ವಿಷ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಂಡಮ್ಮ
ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು ಮಾತ್ರ, ಕೊಂಡದಮ್ಮ ಚೇಳಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಚೇಳು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೊಂಡದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೇಳಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಇದೆ. ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಈ ಚೇಳಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಅವರು ಕೊಂಡದಮ್ಮದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಔತಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊಂಡದಮ್ಮನ ಪವಾಡದ ಶಕ್ತಿಯು ಚೇಳಿನ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ತಾವೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಪೇಸ್ಟ್
ಕೊಂಡದಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
