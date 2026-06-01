- Home
- Life
- ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಬಿಗ್ ಆಫರ್: ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಕಾಶಿ, ಪುರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ! ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಬಿಗ್ ಆಫರ್: ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಕಾಶಿ, ಪುರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ! ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 9 ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳ ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಕಾಶಿ, ಪುರಿ, ಗಯಾ , ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಶಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮವು (IRCTC) ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಶಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ' ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 9 ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಯಾತ್ರೆಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭೂತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ 'ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರೈಲು' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2026ರಂದು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ಈ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯು ನೆರೆರಾಜ್ಯದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈಲು ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಬಹುದು. ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಕಾಶಿ, ಪುರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಂತಹ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ.
ದಶದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರಿ, ಕೋಣಾರ್ಕ್, ಗಯಾ, ಕಾಶಿ (ವಾರಣಾಸಿ), ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣಾರ್ಕದ ಅದ್ಭುತ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ತದನಂತರ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗಯಾದ ಪವಿತ್ರ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಭವ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದರ್ಶನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯ ದಿವ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ರೈಲು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರ, ಹನುಮಾನ್ ಗಢಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸರಯೂ ನದಿಯ ಭವ್ಯ ಆರತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನವಾದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಕಾನಮಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 16,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತೃತೀಯ ಎಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 25,600 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದರ ಇರಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 33,400 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಲ್-ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಆಲ್-ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್' ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ವರ್ಗದ ಉನ್ನತ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅನುಭವಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸೇವೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು
ಈ ಪ್ರವಾಸದ ರೈಲು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಚರ್ಲಪಳ್ಳಿ, ಕಾಜಿಪೇಟ್, ವಾರಂಗಲ್, ಖಮ್ಮಂ, ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಡಿವಾಡ, ಭೀಮಾವರಂ, ತನೂಕು, ನಿಡದವೋಲು, ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ, ಸಮಲ್ಕೋಟ್, ತುಣಿ, ದುವ್ವಾಡ, ಪೆಂಡುರ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಗದಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೈಲು ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಈ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 702 ಆಸನಗಳ ಮಿತಿ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 160 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸನಗಳು, 490 ತೃತೀಯ ಎಸಿ ಆಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ 52 ದ್ವಿತೀಯ ಎಸಿ ಆಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.