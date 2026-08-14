ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ 82 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರ ವೀಸಾವನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಂಗಿದ್ದುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 82 ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರ ವೀಸಾವನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೇ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎದುರಾದ ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಅಳಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ರೆಡ್ಡಿಟ್' (Reddit) ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಕ್ಲಿಯರ್'... ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 'ಬ್ಲಾಕ್'!

"ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ (US ಪ್ರಜೆ), ನನ್ನ ಮಗ (US ಪ್ರಜೆ) ಮತ್ತು 82 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ) ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಯಾಟಲ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದು ಅವರು ವಿಮಾನವೇರಿದ್ದರು" ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಆದರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ ತಲುಪಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ, ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ವೀಸಾ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಲಿ ವೀಸಾ ರದ್ದತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ 10 ವರ್ಷಗಳ B1/B2 ವೀಸಾ!

ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ವೃದ್ಧೆಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ B1/B2 (ಪ್ರವಾಸಿ) ವೀಸಾ ದೊರೆತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ 'i94' ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ (DHS) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. 2025 ರ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಗದಿತ 'i-94' ಅವಧಿಗಿಂತ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ (Overstay) ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕನ್ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನ ಉಳಿವುದು ವೀಸಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು: "ಬಿ-1/ಬಿ-2 ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಂಗಿದರೆ ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ (ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ) ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ವೀಸಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ತಪಾಸಣೆ ಲೋಪ: "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವಾಗಲೇ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೀಸಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವೇಳೆ ವೀಸಾ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಒಂದೇ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಮಗಳ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಕತಾರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಲಸೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಗುವಿಕೆ (Overstay) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.