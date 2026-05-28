ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಊರಿನ ಪಾನಿಪೂರಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೋರು ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ!
Golgappa: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಪಾನಿಪೂರಿ' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೂ ನಗು ಬರಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್
ಖಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಊರಿನ ರುಚಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾನಿಪೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಾನಿಪೂರಿ! ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಇಲ್ಲಿನ ಪಾನಿಪೂರಿಯ ರುಚಿ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ದೇಶದ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಪಾನಿಪೂರಿಗಿಂತ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪವನ್ನು 'ಪಾನಿಪೂರಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಾನಿಪೂರಿಗಾಗಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಾನಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪಾನಿಪೂರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ದೇಶದ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಪಾನಿಪೂರಿಗಿಂತ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಾನಿಪೂರಿಯ ಒಳಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ (Stuffing) ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ?
ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪೂರಿಯನ್ನು 'ಪುಚ್ಕಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಪುಚ್ಕಾಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಹೂರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಚಟ್ನಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರೇನು?
ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಪಕೋಡಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಾನಿಯನ್ನು ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂರಣ (Stuffing) ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಜಾ ಹೆಸರು!
ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಗೋಲ್ಗಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಗುಪ್ ಚುಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒಡೆದು ಶಬ್ದ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ತರ್ಕವಿದೆ.
