ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
No Rivers Countries : ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನದಿ ಇಲ್ದೆ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನದಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರುಭೂಮಿ ಭೂದೃಶ್ಯವು ವಾಡಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಣ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಈ ಕಣಿವೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಗತ ನೀರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಲೋಚಿತ ಕಣಿವೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ದೇಶ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಕತಾರ್
ಕತಾರ್ನ ಸಮತಟ್ಟಾದ, ಮರುಭೂಮಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆಯು ನದಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ಸರೋವರಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಅವು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುವೈತ್
ಕುವೈತ್ ತನ್ನ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಸಾಹತು ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇಂದು, ಉಪ್ಪುನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಬಹ್ರೇನ್
ಬಹ್ರೇನ್ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬುಗ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಣಗಿಹೋದವು. ಈಗ, ಉಪ್ಪುನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರು ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಓಮನ್
ಓಮನ್ ಶಾಶ್ವತ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಣಿವೆಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಕೃಷಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಳೆಗಳು ನಿಜವಾದ ನದಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಲ್ಟಾ
ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಳೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ದ್ವೀಪದ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ನದಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಎತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಳೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಮಳೆನೀರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಂಗುತ್ತದೆ.
