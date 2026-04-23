ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳುವ ನಾರಿ: ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸವಾರನಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
Most 5 Haunted Places In Gurgaon ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುರಗಾಂವ್ ತನ್ನ ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರಗಾಂವ್ ತನ್ನ ದೆವ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಪಡೆದಿದೆ.
ಅಶೋಕ್ ವಿಹಾರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್
ಅಶೋಕ್ ವಿಹಾರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮವು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರ್ಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಜನರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಗುರಗಾಂವ್ - ಮೆಹ್ರೌಲಿ ರಸ್ತೆ
ಗುರಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಮೆಹ್ರೌಲಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು ಅದರ ಭಯಾನಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರಗಾಂವ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೆಕ್ಟರ್ 9, ದ್ವಾರಕಾ
ಇಲ್ಲಿನ ಅರಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಟಗಾತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅರಾವಳಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಅರಾವಳಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ತನ್ನ ದೆವ್ವದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಪಾಲಪುರ ಮತ್ತು ಪಾಲಂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಫಾರೂಖ್ ನಗರ ಕೋಟೆ
ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫರೂಖ್ ನಗರ ಕೋಟೆಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟೆಯ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆತ್ಮವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕುರುಡರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರಗಾಂವ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
