Railway Insurance: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ
Insurance Benefits: ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆಗೆ ಸಿಗುವ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ, ಅಪಘಾತವಾದರೆ ಸಾವು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. IRCTC ಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ನಮಗಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು?
ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Image Credit : Getty
ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
- ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವು, ಶಾಶ್ವತ ಪೂರ್ಣ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಅಪಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?
- ಕೇವಲ 0.35-0.45 ಪೈಸೆಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಅಪಘಾತದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪೂರ್ಣ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ, ಆಗಲೂ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ, ₹7.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Image Credit : stockPhoto
ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- IRCTC ಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ರೈಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್' ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 'ಹೌದು' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಂದೆ (✔) ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ 35-45 ಪೈಸೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿಮೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ವಿವರಗಳು SMS ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
ಅಪಘಾತವಾದರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- IRCTC ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ (ಇ-ಟಿಕೆಟ್) ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು 'Yes' ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. SMS ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪಾಲಿಸಿ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಫೋನ್, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ.
- ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ವರದಿ ಮತ್ತು GRP-ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೈಲಿನ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿ. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾಮಿನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ
- IRCTC ಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು.
- ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ 35 ರಿಂದ 45 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ.
- ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅಪಘಾತವಾದರೆ, ಈ 45 ಪೈಸೆಯ ವಿಮೆಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ; ಇದು ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತೆ.
