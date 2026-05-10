ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 90 ನಿಮಿಷ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು; ಇವು ಸಮೀಪ & ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಹೌದು!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿ ದೂರವಾಗಲು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
1. ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ (Nandi Hills): ಚಿರಪರಿಚಿತ ಸೌಂದರ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಬಹುದು. ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ಮೂಡುವ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸರಿ.
2. ಹಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ (Handi Gundi Betta): ಮಂಜಿನ ಮಾಯೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ರಹಸ್ಯ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರೋಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
3. ಅಂತರಗಂಗೆ (Anthargange): ಗುಹೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಗಂಗೆ ಕೇವಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ. ಶಿಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಹೆಗಳೊಳಗೆ ತೂರಿ ಹೋಗುವುದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾತನ ಶಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಶಾಂತತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಳ.
4. ಮಾಕಲಿದುರ್ಗ (Makalidurga): ರೈಲ್ವೆ ಹಾದಿಯ ಸವಾರಿ
ಮಾಕಲಿದುರ್ಗದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಸಮೀಪದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಕಠಿಣತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಾದಿ, ಮೇಲೇರಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಸಿರು ನೋಟದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತದೆ.
5. ತುರಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ (Turahalli Forest): ನಗರದೊಳಗಿನ ಹಸಿರು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತುರಹಳ್ಳಿ, ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
