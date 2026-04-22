ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದುರ್ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಚಾರಣಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನೇಮಕ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವರದಿ: ಆಲ್ದೂರು ಕಿರಣ್, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಏ.22): ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರ್ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶರಣ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರುರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರಣ್ಯ ವಿಹಾರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಚಾರಣಿಗನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಥದರ್ಶಕ ಆ್ಯಪ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗಾದಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ನಿಗಾವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹತ್ತು ಮಂದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕಡ್ಡಾಯ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಟಾಕಿ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 200 ಮೀಟರ್ಗೂ ದಾರಿ ಸೂಚಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಬರದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.ಪ್ರತಿ ಚಾರಣಿಗನಿಗೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವಿಸಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರವಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿಯಮವೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ
ಈ ಎಸ್ಒಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.