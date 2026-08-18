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- ಐಪಿಎಲ್ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮದುವೆ? ದಿನಾಂಕ, ಜಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಫಿಕ್ಸ್
ಐಪಿಎಲ್ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮದುವೆ? ದಿನಾಂಕ, ಜಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಫಿಕ್ಸ್
ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಮಾಲಕಿ ಮದುವೆ
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಮಾಲಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ?
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 10 ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮದುವೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಮಾವನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ
ಈ ಮದುವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಮಾವ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ವೈ.ಜಿ. ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಒಂದು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮದುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೂ ಅಧಿಕೃತ ಮದುವೆ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್?
ಉದ್ಯಮದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲು ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದ ಬಳಿಕ, ಈ ಜೋಡಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿಯೂ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಆಗಲಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಆಗಲಿ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 10ರ ದಿನಾಂಕ, ಗ್ರೀಸ್ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮದ ಊಹಾಪೋಹಗಳೆಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಅನಿರುದ್ಧ್
ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ್ , Why This Kolaveri Di ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಅವರು ಸದ್ಯ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂಗೀತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತದ ಬಹುಭಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ನಡೆದರೆ, ಉಳಿದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಅಂತಿಮ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ಅನಿರುದ್ಧ್-ಕಾವ್ಯಾ ಹೆಸರುಗಳು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ?
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಕೂಡ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ IPL ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ಅವರ ಹಾಜರಾತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವದಂತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ
ನವೆಂಬರ್ 10ರ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಖಚಿತ ಮದುವೆ ಘೋಷಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಢೀಕರಿಸದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹ ಮಾತ್ರ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದರೆ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
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