- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- ಫೋಟೋಗಳು: Radhika Pandit ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ; ಸೊಸೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪತ್ನಿ
ಫೋಟೋಗಳು: Radhika Pandit ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ; ಸೊಸೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪತ್ನಿ
Actress Radhika Pandit Photos: ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ನಟಿ
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ
ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಟನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಅಂದಹಾಗೆ ಇಂದು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ರಿಯಾ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ.
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಶುಭಾಶಯ
“ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿರುವ ತಾಯಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಸೆ ರಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸಾಥ್
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸದಾ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ರಾಧಿಕಾರ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.