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- ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್-ನರ್ತನ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಲೀಕ್! ಸೈನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗುವ ಯಶ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನಾಯಕಿ!
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್-ನರ್ತನ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಲೀಕ್! ಸೈನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗುವ ಯಶ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನಾಯಕಿ!
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಂತರ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ನರ್ತನ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ, ನಂತರ 'ಮ್ಯಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್' ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಸದ್ಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಯಶ್, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ನರ್ತನ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಈಗ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಸೈನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗುವ ನಾಯಕನ ಕಥೆ:
ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ನಾಯಕ, ನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು 'ಮ್ಯಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್' (Mad Police) ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ, ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಸಮಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಳಗ:
ಈ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಧರ್ಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಹಿರೂ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಣ (Producers- Hiroo Johar, Karan Johar, Apoorva Mehta) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ. ರಾವ್ (Hemanth M. Rao) ಮತ್ತು ಖುದ್ದು ಯಶ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ (Triptii Dimri) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನರ್ತನ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ನೋಡಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
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