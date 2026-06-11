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- ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರುತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ನಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬೇರೆ: ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಳ್ಳ!
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರುತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ನಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬೇರೆ: ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಳ್ಳ!
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜಾ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಗಿರಿಜಾ ಹೇಗೆ ಶ್ರುತಿ ಆದರು, ಅವರ 175ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಮದರ್'ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 'ಶ್ರುತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕಥೆ ಏನು? ಈ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 175ನೇ ಚಿತ್ರ 'ಮದರ್' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು?
1975ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜಾ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ 'ಶ್ರುತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ
ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಗಿರಿಜಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು 'ಶ್ರುತಿ' ಎಂದು ಪರಿಚಿತರಾದರು.
ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಆ ಬಳಿಕ 'ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರು', 'ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ', 'ಗೌರಿ ಗಣೇಶ', 'ಬೊಂಬಾಟ್ ಹೆಂಡ್ತಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರುತಿ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
175ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮದರ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರುತಿ, ಹಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಕಾಟೇರ', ಹಾಗೆಯೇ ನಟ ಧನಂಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಮದರ್' ಚಿತ್ರವು ಶ್ರುತಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 175ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
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