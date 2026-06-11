- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್.. ಈ ಪರಭಾಷೆ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್.. ಈ ಪರಭಾಷೆ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ?
ಸದ್ಯ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಮುಂಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಮಿಳು 'ಕನಾ' ಸುಂದರಿ! ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ: ಈ ಬಾರಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಟ್ಟ ಸದ್ಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕಡೆಗೆ ಪರಭಾಷಾ ತಾರೆಯರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ (Aishwarya Rajesh) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ!
ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಯಣ!
ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಿರುವುದು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ (NRI) ಅಮೋಘ್ ವಿಜಯ್. 2016ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ, ಅಮೋಘ್ ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕನಸು ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ಎ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಮ್ಯಾವ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್’ (Mvrick Productions) ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಇದು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಾವರಣ!
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಜಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ 'ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ' (Female Centric) ಕಥೆ. ತಮಿಳಿನ 'ಕಾಕ ಮುಟ್ಟೈ'ನಲ್ಲಿ ಬಡ ತಾಯಿಯಾಗಿ, 'ಕನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು ತೆರೆ!
ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಉತ್ತರಕಾಂಡ’ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮೋಘ್ ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಶುರು ಶೂಟಿಂಗ್?
ಸದ್ಯ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಮುಂಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪರಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಅಮೋಘ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟನೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.