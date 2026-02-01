ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 'ಗೋಲ್ ಮಾಲ್', 'ಸಿಂಗಂ', ಮತ್ತು 'ಸೂರ್ಯವಂಶಿ' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಲನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರದ್ದೇ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜುಹು ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rohit Shetty) ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರೋದೇ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳು, ಅಬ್ಬರದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡುವ ಈ 'ಮಾಸ್' ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.
ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತು ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ (Forensic) ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿವೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ:
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು, "ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಲಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗಳು:
ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿವೆ. ಎಎನ್ಐ (ANI) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರುಹುಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ 'ಸಿಂಗಂ' ಆಕ್ಷನ್!
ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 'ಗೋಲ್ ಮಾಲ್', 'ಸಿಂಗಂ', ಮತ್ತು 'ಸೂರ್ಯವಂಶಿ' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಲನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರದ್ದೇ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡವಿದೆ? ಇದು ಕೇವಲ ಬೆದರಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಾಳಿಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ಮುಂಬೈನ ಗಣ್ಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.