ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (Aishwarya Rai Bachchan) ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಆ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮನಮೋಹಕ ನಗು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದವರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ 'ದೇವದಾಸಿ' ಬೆಡಗಿಗೆ ಹಾಡುವ ಕಲೆಯೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಹೌದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಈ ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆವತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಾಟ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಜೀನಾ ಇಸಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ' (Jeena Isi Ka Naam Hai) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 'ಜೋಶ್' ಸಿನಿಮಾದ ಅವರ ಸಹನಟ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ:
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರು 'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, "ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇವಲ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿ, "ನಿಜವಾಗಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವುದು" ಎಂದು ಮರುಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದ ಸುಂದರಿ:
ನಿರೂಪಕ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಬಿಡದೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ' (Aur Pyaar Ho Gaya) ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು "ಮೇರಿ ಸಾಸೋಂ ಮೇ ಬಸಾ ಹೈ ತೇರಾ ಹೀ ಏಕ್ ನಾಮ್.. ತೇರಿ ಯಾದ್ ಹಮ್ಸಫರ್ ಸುಬಹೋ ಶ್ಯಾಮ್" ಹಾಡನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸುರಿಮಳೆ:
ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಯೋಗ. ಅವರು ಬಹಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಮನತುಂಬಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು.
'ಜೋಶ್' ಸಿನಿಮಾದ ನೆನಪು:
2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಜೋಶ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಾಯನದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
