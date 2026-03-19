- ಯುಗಾದಿ ಜೊತೆಗೆ 'ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ' & 'ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ'ಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್
ಯುಗಾದಿ ಜೊತೆಗೆ 'ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ' & 'ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ'ಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್
'ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿ' ಎಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ, 'ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ' ಎಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ (Radhika Pandit) ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಾಧಿಕಾ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಇದೀಗ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 'ಯುಗಾದಿ'ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬದುಕಿನ 'ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ'ದ ಫಿಲಾಸಫಿ:
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಪುರಾತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹವಾಸ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮದಾಗಲಿ.
ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಈ 'ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ'ದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷವು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನ ಗೆದ್ದ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ:
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. "ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಿಹಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಕಹಿಯೂ ಬದುಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅವರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಫಿದಾ' ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ:
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ದಂಪತಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬವಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಯ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಸದಾ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಈ ದಂಪತಿ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲೇ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಯುಗಾದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 'ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ' ಮತ್ತು 'ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ'ಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಈ ಗುಣವೇ ಅವರನ್ನು 'ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ' ಆಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ. ಇವರ ಈ ಶುಭಾಶಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.