- ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹವಾ: ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 5 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ!
2026ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ (Oscars) ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ..!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು EMV ಅಂಕಿ-ಅಂಶ?
ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'Lefty.io' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಆಸ್ಕರ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'Earned Media Value' (EMV) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 5 ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಪೆಡ್ರೊ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಅವರು ಸುಮಾರು 3.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ EMV ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್ (3.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಇದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಆನ್ ಹಾಥ್ವೇ (2.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೊಯಿ ಸಲ್ಡಾನಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ ಸುಂದರಿ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರವಾದ 'ಫೆದರ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್' ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರತ್ತಲೇ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪತಿ, ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದೇಶಿ ಚಿತ್ರ' (Best Foreign Film) ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ 'ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್' ಆಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 'ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ' ಸಿನಿಮಾ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ!
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಣಾಸಿ' (Varanasi) ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ 'ರಾಸ್ ಐಸ್ ಶೆಲ್ಫ್'ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಲಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.