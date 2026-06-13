Vajramuni Salary: ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಖಳನಾಯಕ ವಜ್ರಮುನಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು? ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಜ್ರಮುನಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ, ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ವಜ್ರಮುನಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರಿತವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಜ್ರಮುನಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರದಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾವನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವೇ ಕೈ ಸೇರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆಯಂತೆ.
ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಜ್ರಮುನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅವರು, “ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸಬಾರದು” ಎಂಬ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ದೂರ
ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪುತ್ರರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ವಜ್ರಮುನಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಶ್ ವಜ್ರಮುನಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಾತನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪುಗಳು, ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸರಳತೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.