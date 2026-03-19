- Home
- Entertainment
- ಶ್ರೀಲೀಲಾ & ಮಹೇಶ್ ನಡುವೆ ಅಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ!
ಶ್ರೀಲೀಲಾ & ಮಹೇಶ್ ನಡುವೆ ಅಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ!
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್' ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' (Ustaad Bhagat Singh) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾದ?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಗ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ", "ಸಹ ನಟನಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮೌನ ಮುರಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ: ಇದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ!
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗುರ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋನ್ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ ಮಹೇಶ್:
ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಏರುವ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದರು.
ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವರ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ ಎಂದ ನಟಿ:
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಮಹೇಶ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬಿಸಬಾರದು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದ ರೀತಿ ಕಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆಯಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನೀಡಿದ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
