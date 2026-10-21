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- Guddada Bhootha: ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ 'ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ'.. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋದ ಹೀರೋ ಮೈಮೇಲೆ ದೆವ್ವದ ಆಟ, ಪಾಠ, ಕಾಟವೇ? ಏನಿದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್?
Guddada Bhootha: ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ 'ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ'.. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋದ ಹೀರೋ ಮೈಮೇಲೆ ದೆವ್ವದ ಆಟ, ಪಾಠ, ಕಾಟವೇ? ಏನಿದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್?
ಹಳೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದವರು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸುಳಿವು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅಲೋಕ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏನಿದು ಗುಡ್ಡದ ಭೂತದ ಚೇಷ್ಟೇ? ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ರೆಡಿ ಇದೆ ‘ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ’! ಏನಿದು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತದ ಕಥೆ?
ಹಳೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದವರು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸುಳಿವು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ಅಲೋಕ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು.. ಏನು ನೋಡಿ..
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ‘ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ’. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ‘ಗೌರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ಎಸ್. ನಾವುಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಜಿತ್, ಅಲೋಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ (ಎಸ್ಐ) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ!
ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದವರು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸುಳಿವು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ಅಲೋಕ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
‘ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ವಿಶೇಷ!
ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ದೈವದ ಆವಾಹನೆಯಾಗುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಇದ್ದು, ಇದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಾಂತಾರ’ವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ, ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳ ಸೊಗಸು!
ಭರತ್ ಎಸ್. ನಾವುಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎನ್.ಎಂ. ಕಾಂತರಾಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಹೇಗೆ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
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