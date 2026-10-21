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- Ramayana: ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೇ 'ಜಯವಾಗಲಿ' ಎಂದು ರಾವಣನೇ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದ.. ಅದ್ಯಾಕೆ 'ಶತ್ರು'ವಿಗೇ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದು ಅಸುರ? ಏನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ!
Ramayana: ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೇ 'ಜಯವಾಗಲಿ' ಎಂದು ರಾವಣನೇ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದ.. ಅದ್ಯಾಕೆ 'ಶತ್ರು'ವಿಗೇ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದು ಅಸುರ? ಏನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ!
ಈ ಇಬ್ಬರು ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ‘ವಿಜಯೀಭವ’ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ರಾವಣನ ಕಥೆ! ಏನಿದು ಅಚ್ಚರಿ ನೋಡಿ!
ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ‘ವಿಜಯೀಭವ’ ಎಂದು ಹರಸಿದ್ಯಾಕೆ ರಾವಣ!? ರಾಮಾಯಣದ ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಸೀತಾಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿಜಯ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬದ್ಧವೈರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ‘ವಿಜಯೀಭವ’ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ರಾವಣನ ಕಥೆ!
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಶತ್ರುವನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ರಾಮ!
ಜನಪ್ರಚಲಿತ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರುವ ಮೊದಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಲು ಪರಮಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವುದು ಆತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಪಂಡಿತನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತನೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ರಾವಣನನ್ನೇ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆತಂದ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ!
ಶತ್ರುವಿನ ಆಹ್ವಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ರಾವಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನೆಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಪೂಜೆಗೆ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದನೆಂದು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ತನ್ನ ಶತ್ರುವಿಗೇ ವಿಜಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ!
ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನು ಪುರೋಹಿತನಾಗಿದ್ದ ರಾವಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದನೆಂದೂ, ರಾವಣನು ಆತನಿಗೆ ‘ವಿಜಯೀಭವ’ ಎಂದು ಹರಸಿದನೆಂದೂ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲಂಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನೆಂಬ ವಿವರಣೆಯೂ ಇದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ರಾವಣನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಶಿವಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಪ್ರಸಂಗ, ಶತ್ರುತ್ವದ ನಡುವೆಯೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ-ರಾವಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದರೂ, 'ರಾಘವನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ' ಎಂದು ರಾವಣನೇ ಹರಸಿದ್ದನಂತೆ' ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿದ್ದು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ಮಾನವ-ದಾನವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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