ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಯಾದ ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಇವೇ ಕಾರಣಗಳಂತೆ
ಕೆಲವು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಿಲನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಇದು ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜೀವನ ತರಬೇತುದಾರರು (Life coaches) ಹೇಳುವಂತೆ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲು ಕೆಲವು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು…
ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ
ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಡುಗಿಯರು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗನಿಗಿಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಅನುಭವ
ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೆಲವು ಅವಿವಾಹಿತ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಂತಹ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ
ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ...
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ವೇಗವಿಲ್ಲ. ತಂಪಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಬಂಧವು ಕಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಥ್ರಿಲ್ಗಾಗಿ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಂಬಂಧ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
