ದುರಂತದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿ, ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಹೃದಯವನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸ್ಟೆಥೊಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಮಗನ ಹೃದಯಬಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ ತಾಯಿ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಿದೆ.
ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ: 3 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಯಿತು ಮೃತನಾದ ಮಗನ ಹೃದಯಬಡಿತ!
ಬ್ರೆಜಿಲ್: ತನ್ನ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೋವು ಯಾವುದೇ ತಾಯಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ. ಆದರೆ, ಆ ತೀವ್ರ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾವುಕ ಕಥೆಯಿದು.
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉದಾತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ..!
ದುರಂತವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 9 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿ, ಆ ಅಗಲಿಕೆಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಆಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸ ಬಾಳು ನೀಡಿದ 'ಹೃದಯ'..!
ಆ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ, ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ 3 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿತು. 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಕಸಿ (Transplant) ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸ್ಟೆಥೊಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿತು ಮಗನ ಎದೆಬಡಿತ!
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಸ್ಟೆಥೊಸ್ಕೋಪ್ (Stethoscope) ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ತಾಯಿ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಎದೆಗೆ ಕಿವಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ತನ್ನ ಮಗನ ಹೃದಯಬಡಿತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿತು! ತನ್ನ ಮಗ ಇಂದು ತನ್ನೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಹೃದಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂದಮ್ಮನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿತು.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ..!
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಆ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.