ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ..!
ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇನಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ..!
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ, "ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಶಿಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ, ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆಯಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ..!
ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಸತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹ ಸೈನಿಕರು ವಿಶೇಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ದಂಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ..!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ದಂಪತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಇಂತಹ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಸೇವೆ, ಸೇನಾ ಕುಟುಂಬದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ..!
ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆಯೇ, ಸೇನಾ ಸೇವೆಯು ಪದೇಪದೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.