ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಜನ ತಮ್ಮ ‘First Love’ ಮರೆಯೋದೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ?
First Love: ಯಾಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲ; ಮೆದುಳು, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಅದನ್ನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಏಕೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ?
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ, ಆ ದಿನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ನಂತರವೂ ಒಂದು ಹಾಡು, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಆಗುವುದೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನೆನಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹದಿಹರೆಯ ಅಥವಾ ಯೌವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಾಢವಾದ ಅನುಭವಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆತ್ಮೀಯತೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೋವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಪದೇಪದೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೆನಪು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪದೇಪದೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆದುಳಿನ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲ ಡೇಟ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕ್ಷಣ, ಮೊದಲ ಮುತ್ತು ಅಥವಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಅದೇ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್, ಸೆರೋಟೊನಿನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಂತೋಷ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ‘ಮೊದಲ’ ಅನುಭವಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳೂ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಡೇಟ್, ಮೊದಲ ಮುತ್ತು, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹುತೇಕ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೂ ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಡೋಪಮೈನ್, ಸೆರೋಟೊನಿನ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಲವರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೂ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 80 ಮತ್ತು 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರವೂ ಹಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೌವನದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಬದುಕಿನ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ.
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