Relationship tips: ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾದಾಗ ಮರೆತೂ ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Relationship tips for couples Kannada: ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಆ ಜಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಮುರಿಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ 5 ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಅನುರಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿರುವುದು, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನದವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಗಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು.
ಜಗಳವಾದಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಗಳು
1. ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ (Keep it Private)
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಡಿ. ಇತರರ ಮುಂದೆ ಸಂಗಾತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬಲಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕುಳಿತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ಇರಲಿ (Open Communication)
2. ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ಇರಲಿ (Open Communication)
ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂವಹನವೇ ಗಟ್ಟಿ ಬುನಾದಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು, ಆಸೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವುದನ್ನೂ ಸಹ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ.
3. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
3. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಲ. ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಮಾನಿಸುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ.
4. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವವಿರಲಿ (Respect Each Other)
4. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವವಿರಲಿ (Respect Each Other)
ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಜಗಳವಾದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ (Quality Time)
5. ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ (Quality Time)
ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಆಗಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಮಯವೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ.
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