ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್ 'ಆಸ್ಕರ್'ಗೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಜಾಕೋಬ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ಬಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಸುಮಾರು 1.19 ಲಕ್ಷ ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಹಸ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ ಆಕಾಶದ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ವಿದಾಯ!

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರು ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬುಲ್‌ಡಾಗ್ ಆಸ್ಕರ್ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಜಾಕೋಬ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ಬಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕು ನಾಯಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

119 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ಪಯಣ..!

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ಜಾಕೋಬ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕ್ಯಾಲಮ್ ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೀಲಿಯಂ ತುಂಬಿದ ಹವಾಮಾನ ಬಲೂನ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಕರ್‌ನ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಸುಮಾರು 1,19,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬಲೂನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಆಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಂಚಿನ ಸಮೀಪ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಬಲೂನ್ ಸಿಡಿದು ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ನಂತರ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೇಲೋಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕಿಳಿಯಿತು.

ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷೆ!

ಈ ಸಾಹಸ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಕೋಬ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ Zoomi ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಧನದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೂ ಸಾಬೀತಾಯಿತು.

'ಆಸ್ಕರ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ'..!

ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಸಗಳ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅವನ ಅಂತಿಮ ಸಾಹಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂನ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೊರೆತ ಕಾರಣ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ನೆನಪಾಗುವ ಆಸ್ಕರ್..!

ಆಸ್ಕರ್‌ನ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾಕೋಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ, ತಾನೂ ಈಗ ಆಸ್ಕರ್‌ನ್ನು ನೆನೆದು ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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